banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sağanak ve kar geliyor!
Sağanak ve kar geliyor!
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu

Park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine park halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

KIRKLARELİ 20.11.2020, 10:57
1
Park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi
banner422

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine park halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi’nde meydana geldi. Razihan Ö’ye ait otomobil bir anda yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz İtfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sürede varan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Araçta yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik aksamından dolayı çıktığı belirlendi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu