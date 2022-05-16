Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul öğrencilerine meslek liseleri tanıtıldı.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul öğrencilerine sergi ile meslek liseleri tanıtıldı. Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen sergide meslek liselerinin yıl boyu yaptığı eserler sergilendi. Sergiye meslek odalarının temsilcileri de katıldı.

Sergide konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, mesleki ve teknik eğitim lise ve merkezlerinin önemine değinerek, “İş ve meslek ahlakını önceleyen, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaşlarla işbirliği içinde sürekli yenilenen bir mesleki ve teknik eğitim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır. Üretime katkıda bulunan, üretimin içinde olan, sanayinin, esnaf ve sanatkarlarımızın vazgeçilmez unsuru çıkar, kalfa ve usta eğitimlerinin asıl noktası mesleki eğitim merkezleridir. Çıraklık eğitim merkezi olarak bilinen okullarımız okul ve sanayi işbirliği modelinin belkemiğini oluşturmaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Kalkan, meslek odası temsilcileri ve öğrenciler sergiyi gezerek bilgi aldı.