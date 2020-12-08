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O köyde vakalar sıfıra indi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 21 gün süreli karantina uygulaması sonuç verdi. Hayat Eve Sığar uygulaması risk haritasında kırmızı renge bürünen Sakızköy, karantinanın ardından yeşile döndü.

KIRKLARELİ 08.12.2020, 15:31
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O köyde vakalar sıfıra indi
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 21 gün süreli karantina uygulaması sonuç verdi. Hayat Eve Sığar uygulaması risk haritasında kırmızı renge bürünen Sakızköy, karantinanın ardından yeşile döndü.

Lüleburgaz’a bağlı Sakızköy köyü’nde Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kararla 17 Kasım tarihinden itibaren 2 hafta süreyle karantina kararı alınmış, sürenin bitmesinin ardından karantina 1 hafta daha uzatılmıştı.

Karantina kararlarından önce Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kıpkırmızı olan Sakızköy, karantinanın sona ermesiyle temizlendi. HES uygulamasından alınan verilere göre Sakızköy, korona virüsten tamamen temizlendi.
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