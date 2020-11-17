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Mor renkli kraliçeler toprakla buluştu

Tarım arazilerinin mor renkli kraliçeleri Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde toprakla buluşturuldu.

KIRKLARELİ 17.11.2020, 10:10
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Mor renkli kraliçeler toprakla buluştu

Tarım arazilerinin mor renkli kraliçeleri Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde toprakla buluşturuldu.

Kırklareli’de “Babaeski’nin Mor Renkli Kraliçesi” Projesi Kapsamında Lavanta Fidesi Dağıtım Töreni gerçekleştirildi. Vali Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, “Babaeski’nin Mor Renkli Kraliçesi” Projesi Kapsamında Lavanta Fidesi Dağıtım programının ardından üretici Emek Akyıl ile Hülya Açıkel’in üretim yaptığı tarlaları gezerek, mor renkli kraliçeleri lavantaları toprak ile buluşturdu.

“Babaeski’nin Mor Renkli Kraliçesi” Projesiyle Babaeski ilçesinde lavanta yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, birim alandan yüksek gelir sağlayan alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek ve sanayi sektörüne hammadde temin etmek olduğu belirtildi.

Ayrıca il genelinde devam eden "Lavanta Yetiştiriciliği" projesiyle, atıl ve kıraç arazilerin değerlendirilerek il ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, kırsal alanda yaşayan üreticilerin refah seviyelerini arttırılması amaçlanıyor. Böylece Kırklareli’nde alternatif tarım ürünü çalışmalarını yaygınlaştırmak, lavanta yetiştiriciliği yapmak isteyen ve desteğe ihtiyaç duyan üreticilere destek olarak il genelinde kırsal turizmin canlandırılması hedefleniyor.
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