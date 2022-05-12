Meyve haşeratları ‘feromon tuzakları’ ile tespit edilecek

Kırklareli’nde meyve bahçelerinde ürünlere zarar veren haşeratlar ‘feromon tuzakları’ ile tespit edilecek.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretimde ürün kayıplarına yol açabilen zararlıların popülasyonunu tespit etmek ve zirai mücadelenin zamanını belirlemek için feromon tuzakları sistemi kurdu. Meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda Yenimahalle köyünde bulunan meyve bahçesine asılan tuzaklar sayesinde zirai mücadele ilaçlarının kullanımını azaltmak, ilaçların bilinçli kullanımını sağlamak ve ürünlerdeki ilaç kalıntılarını kabul edilebilir sınırlarda tutabilmenin hedeflendiği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Erken uyarı sistemi olarak adlandırılabilen feromonla elma, şeftali, kayısı bahçeleri ile asma bağlarında elma iç kurdu, elma gövde kurdu, şeftali meyve güvesi ,doğu meyve güvesi ile Akdeniz meyve sineği zararlıları tespit edilebilecek. Ayrıca feromon tuzaklar haftada en az bir kez kontrol edilerek feromonlardaki zararlı sayısının belirli bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi halinde, çiftçiler zirai mücadele yapmaları konusunda bilgilendirilecektir" bilgilerine yer verildi.