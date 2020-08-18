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Lüleburgaz’da silahlı kavga: 1 yaralı
KIRKLARELİ'NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE İKİ ARKADAŞ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA SİLAH KONUŞTU. YAŞANAN OLAYDA BİR VATANDAŞ YARALANDI.
KIRKLARELİ 18.08.2020, 17:03
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada silah konuştu. Yaşanan olayda bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan şüpheli karşı tarafın kendisine küfür ettiğini öne sürdü.
Lüleburgaz’da bir iş merkezinin 2. katında bulunan işletmede çıkan kavgada işletme sahibi M.K. ile A.S.K. arasında tartışma çıktı. A.S.K. isimli şahıs çıkan tartışmada M.K.’ya silah çekerek karnından yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede emniyet ve sağlık ekipleri intikal etti. Olayda yaralanan M.K., Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ise Asayiş Büro Amirliği’nin sorgusunda M.K.’nın kendisine küfrettiğini öne sürdü.
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