Lüleburgaz’da okullarda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki okullarda 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Lüleburgaz İtfaiye ekipleri tarafından düzenlenen tatbikatta deprem anında tahliye ve yangına ilk müdahale eğitimleri verildi.

Türkiye’de gerçekleşmesi beklenen Marmara Depremi’nden etkilenecek bölgeler arasında yer alan Lüleburgaz ilçesinde, itfaiye ekipleri tarafından okullarda deprem anında tahliye ve yangına ilk müdahale eğitimlerinin verildiği tatbikatlar gerçekleştirilmeye başlandı. İlk olarak Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda gerçekleşen tatbikatta çocuklar deprem anında okul binasını tahliye etme eğitimi aldı. Bununla birlikte senaryo gereği okulda mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından 2’nci kattan kurtarıldı.

Deprem tatbikatının ardından çocuklara yangına ilk müdahale konusunda eğitim verildi. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında gerçekleşen eğitimler Lüleburgaz’daki birçok okulda düzenleneceği, eğitimlerin artırılarak kentin depreme karşı hazır hale getirilmesi planlandığı bildirildi.