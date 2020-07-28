Lüleburgaz’da kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Lüleburgaz’da küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanlar görücüye çıktı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Çetin Yelmez Bulvarı’nda kurulan Lüleburgaz Belediyesi’ne ait kurban satış ve kesim yerlerinde kurbanlık alma heyecanı yaşanmaya başladı. Yetiştirdikleri besili hayvanları satmak isteyen üreticiler, hayvanlarını Yeni Sanayi Sitesi arkasında bulunan kurban satış ve kesim yerlerine indirdi. Üreticiler, bu yıl Kurban Bayramı’nda korona virüse rağmen satışlardan umutlu olduklarını dile getirdi.

Lüleburgaz’ın Karamusul köyünden gelen üretici Gürkay Kara, “Koçlarımızı getirdik. Hayırlı kısmet arıyoruz. Koçlarımız 60 ile 90 kilogram arasında değişiyor. Fiyatlarımız bin 400-2 bin 400 TL arasında değişiyor” dedi.

Tatar köylü üretici Gökhan Aygün ise, “Trakya kıvırcık koyunu bakıyorum. Koçlarımın ağırlığı 60 ile 70 kilogram arasında değişiyor. Kesim de yapıyoruz. Alıcısına hayırlı olsun” diye konuştu.