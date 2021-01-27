Lüleburgaz’da kartpostallık fotoğraflar

Trakya’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde de etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde beyaza bürünmeye başlayan Lüleburgaz’da Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ve Kongre Meydanı gibi simge bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yurdun batı kesimini etkisi altına alan yoğun kar yağışlı hava dün gece saatlerinde Kırklareli’nden giriş yaptı. Sabaha karşı Lüleburgaz’da da başlayan kar yağışıyla birlikte kentin üzerini beyaz bir örtü kapladı. Vatandaşlar güne kar sürpriziyle başlarken ortaya güzel görüntüler çıktı.

Sokullu Külliyesi beyaza büründü

Kentin birçok noktasında çatılar beyaz örtüyle kaplanırken, Mimar Sinan’ın 450 yıl önce inşa ettiği Sokullu Mehmet Paşa Camii ve hamamının olduğu kubbelerinde kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıtı.