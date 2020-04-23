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Lüleburgaz’da 23 Nisan balkonlardan kutlandı

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDEKİ YENİ MAHALLE VE KOCASİNAN MAHALLESİ MUHTARLARI TUĞÇE GÖREN VE ESRA BİROL, MAHALLELERİNDE YAŞAYAN ÇOCUK VE YAŞLI BİN 500 KİŞİYE BALON, TÜRK BAYRAĞI VE DONDURMA DAĞITTI.

Lüleburgaz’da 23 Nisan balkonlardan kutlandı

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDEKİ YENİ MAHALLE VE KOCASİNAN MAHALLESİ MUHTARLARI TUĞÇE GÖREN VE ESRA BİROL, MAHALLELERİNDE YAŞAYAN ÇOCUK VE YAŞLI BİN 500 KİŞİYE BALON, TÜRK BAYRAĞI VE DONDURMA DAĞITTI.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:50
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Lüleburgaz’da 23 Nisan balkonlardan kutlandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Yeni Mahalle ve Kocasinan Mahallesi muhtarları Tuğçe Gören ve Esra Birol, mahallelerinde yaşayan çocuk ve yaşlı bin 500 kişiye balon, Türk bayrağı ve dondurma dağıttı. Motosikletli Yunus Timleri ile birlikte, coşkulu marşlar eşliğinde sokak sokak gezen kadın muhtarlara vatandaşlar balkonlardan büyük coşkuyla eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı kutlama, Yeni Mahalle’de sona erdi.

Kocasinan Mahallesi ve Yeni Mahalle’nin kadın muhtarları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Lüleburgaz’ın tek kadın muhtarları olan iki muhtar, ellerinde balon, Türk Bayrağı ve dondurmalar alarak sokak sokak kutlama gerçekleştirdi. Anons aracının da çaldığı marşlarla destek verdiği kutlamalara Motosikletli Yunus Timleri de siren sesleriyle eşlik etti.

Coşku balkonlara sığmadı

Kocasinan Mahalle Muhtarlığı’ndan başlayan yürüyüş sırasıyla D-100, İstiklal ve Acı Çeşme Sokak’tan devam ederken, müzik ve marşların sesini duyan yüzlerce kişi balkonlara akın etti. Ellerinde Türk Bayraklarıyla balkonlara akın eden 7’den 70’e yüzlerce Lüleburgazlı çok sayıda Lüleburgazlı bayram coşkusuna ortak oldu.

Günün fotoğrafı yaşlı çift

Günün fotoğrafı ise Acı Çeşme Sokak’ta ortaya çıktı. Yaşları 65 yaş üstü olan ve kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan yaşlı bir çift ise duygulandırdı. Balkonlarındaki kartona “23 Nisan” yazısı asan çift 23 Nisan coşkusuna eşlik ederken, objektiflere el salladı. Gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili konuşan mahalle muhtarları Birol ve Gören, “Çocuklarımız gibi biz de çok neşeliyiz. İnşallah onlar da mutlu olurlar. Böyle bir durumdan dolayı şunu söylemek istiyorum. Bu salgın inşallah kısa sürede geçer. Bizler de yeniden çocuklarımızla el ele birlikte daha güzel günlere yürüyeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

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