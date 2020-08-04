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Kuş gözlem kulesi yoğun ilgi gördü
KIRKLARELİ'NİN DEMİRKÖY İLÇESİNDE BULUNAN KUŞ GÖZLEM YUVASI, KURBAN BAYRAMINDA ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI.
KIRKLARELİ 04.08.2020, 16:34
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Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bulunan kuş gözlem kulesi, Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı.
Demirköy ilçesinin İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı Mert Gölü’nde bulunan ve Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle faaliyete geçirilen kuş gözlem kulesi bayramda da ziyaretçi akınına uğradı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaretçilere, broşür dağıtılarak alan hakkında bilgiler verildi. Yaban hayatın varlığının anlatıldığı dürbün ve teleskopla Mert Gölü’nde kuşların yakından gözlenmesi sağlandı.
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