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Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi
KIRKLARELİ TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ TARAFINDAN, BABAESKİ İLÇESİNE BAĞLI OSMANİYE KÖYÜNDE İKAMET EDEN KADIN ÜRETİCİLERE KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİM VERİLDİ.
KIRKLARELİ 27.09.2020, 15:56
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Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Babaeski ilçesine bağlı Osmaniye köyünde kadın üreticilere kooperatifçilik eğitimi verildi.
Babaeski ilçesi Osmaniye köyünde gerçekleştirilen eğitime kadın üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Ferhat Cüne, eğitimde kooperatifçiliğin önemiyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya katılım sağlayanlar arasında yapılan kura çekimi sonrası üç üreticiye sağım ve süt hijyeninde kullanmaları için buzağı biberonu, eldiven ve önlük verildi. Soru cevap kısmından sonra toplantı sona erdi.
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