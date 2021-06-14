Kızılay’dan kan bağışında bulunanlara hediye

Türk Kızılay’nın 153. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle kan bağışında bulunan vatandaşlara Kırklareli Şube Başkanlığınca bardak hediye edildi.

Türk Kızılay’nın 153. kuruluş yıl dönümü kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen kan bağış kampanyasında kan bağışında bulunan vatandaşlara Kırklareli Şube Başkanlığı bardak hediye etti.

Umutlu yakınlar için kan bağışı çağrısında bulunan Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, “Türk Kızılay’nın 153. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanında kurulan kan bağışı çadırında kan veren vatandaşlarımıza bardak hediye ettik. Hastalarımıza Can, yakınlarına Umut Olmak için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz" dedi.