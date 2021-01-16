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Kısıtlamada sokaklar hayvanlara kaldı
Kırklareli’nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar sessizliğe büründü. Sessizliğin tadını ise sokak hayvanları çıkardı.
KIRKLARELİ 16.01.2021, 14:19
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Kırklareli’nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar sessizliğe büründü. Sessizliğin tadını ise sokak hayvanları çıkardı.Kırklareli’nde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri dahilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen sokak hayvanları keyifli dakikalar geçirdi. Kırklareli’nin en işlek cadde ve sokakları sakin olunca sokaklar hayvanlara kaldı.
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