Kırklareli’nin güvenliği masaya yatırıldı

Kırklareli’nde İl GAMER İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu gerçekleşti.

Kırklareli İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) 2023 yılı izleme ve değerlendirme toplantısı Vali Birol Ekici başkanlığında, mülki idare amirleri, genel kolluk kuvvetleri yetkilileri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. GAMER toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Kamu düzeni ve güvenliğini, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere 7 gün 24 saat esasıyla tam teçhizatlı olarak hizmet veren Kırklareli İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde 2022 yılında yapılan çalışmalar, koordinasyon ve işbirliği faaliyetleri hakkında sunum eşliğinde kurul üyelerine bilgi verildi.

GAMER işlemleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon gerektiren hususların değerlendirildiği ve yapılacak çalışmaların planlandığı toplantı da, katılımcıların görüş ve önerileri alınarak 2023 yılında yapılacak çalışmalar ile ilgili kararlar alınarak ilgili gündem maddeleri görüşüldü.