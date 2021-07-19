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Kırklareli’ndeki barajlarda yasadışı av denetimi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ekipleri tarafından barajlarda su ürünleri denetimi yapıldı.

KIRKLARELİ 19.07.2021, 10:27
Kırklareli’ndeki barajlarda yasadışı av denetimi
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ekipleri tarafından barajlarda su ürünleri denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ekipleri tarafından Armağan Barajında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde suya bırakılmış 200 metre parakete tespit edildi.

Ekiplerce toplanan 200 metre paraketede bulunan canlı haldeki balıklar suya bırakıldı.
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