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Kırklareli’nde yüksekten düşen kişi yaralandı

Kırklareli’nde evinin çatısını onarırken 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

KIRKLARELİ 17.08.2022, 14:20
Kırklareli’nde yüksekten düşen kişi yaralandı

Kırklareli’nde evinin çatısını onarırken 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde N.C. evinin çatısını onarırken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Çevredekileri haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler ilk müdahalenin ardından N.C’yi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. N.C’nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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