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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Kırklareli’nde İstanbul’dan uyuşturucu getirerek satış yapan 2 şüpheli yakalandı.
KIRKLARELİ 04.09.2022, 16:18
Kırklareli’nde İstanbul’dan uyuşturucu getirerek satış yapan 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Lüleburgaz ilçesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda İstanbul’dan Lüleburgaz ilçesine uyuşturucu getirerek satış yapan M.B ve B.G yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 19,12 gram eroin, 103,63 gram metamfetamin ve 33 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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