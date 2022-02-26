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Kırklareli’nde uyuşturucu ele geçirildi
Kırklareli’nde jandarma ekiplerinin kontrolleri esnasında uyuşturucu ele geçirildi.
KIRKLARELİ 26.02.2022, 10:48
Kırklareli’nde jandarma ekiplerinin kontrolleri esnasında uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, G.S. ve İ.T.’nin peçete ile bir şeyler attığını gördü. Daha sonra şüphelilerin attığı peçeteyi inceleyen jandarma ekipleri, uyuşturucu madde tespit etmesi üzerine 2 şüpheliyi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.