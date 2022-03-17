Kırklareli’nde üreticiler bilgilendiriliyor

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurudere ve Çayırdere köylerinde çilek üreticilerini ziyaret etti. Ziyarette ekipler fideler hakkında üreticilere bilgi verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, Evciler köyünde kadın üreticilerin taleplerini dinleyerek, salep yetiştiriciliği için saha çalışması yaptı. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre tüm köylerin hem saha kontrolleri hem de üreticilere yönelik ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.