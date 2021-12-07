Kırklareli’nde üreticiler bilgilendiriliyor

Tarım ve Orman Bakanın Dr. Pakdemirli’nin ’İşimiz Saha, Gücümüz Saha’ talimatları üzerine Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticiler bilgilendiriliyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bakan Dr. Bekir Pakdemirli’nin ’İşimiz Saha, Gücümüz Saha’ talimatları doğrultusunda üreticileri bilgilendiriyor.

Gerçekleşen ziyaretlerde hayvan hastalık ve zararlıları, Ditap, Kırsal Kalkınma Desteklemeleri, Tarım sigortaları, sertifikalı tohum kullanımı, bilinçli sulama ve sulamanın önem, gübreleme konuları yasadışı su ürünleri avcılığı, su ürünleri desteklemeleri gibi konular hakkında bilgi veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanın Dr. Bekir Pakdemirli’nin ’İşimiz Saha, Gücümüz Saha’ talimatları üzerine üreticileri bilgilendirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin ’İşimiz Saha, Gücümüz Saha’ talimatları doğrultusunda üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Üreticilerimize Bakanlığımız destekleme modeli, hayvan hastalık ve zararlıları, Ditap, Kırsal Kalkınma Desteklemeleri, Tarım sigortaları, sertifikalı tohum kullanımı, bilinçli sulama ve sulamanın önem, gübreleme konuları yasadışı su ürünleri avcılığı, su ürünleri desteklemeleri gibi konular hakkında bilgi veriyoruz. Çiftçilerimizin sorun ve talepleri dinliyoruz” dedi.