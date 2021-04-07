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Kırklareli’nde toplu tüketim yerleri denetlendi
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dinamik denetim süreci kapsamında toplu denetim yerlerini denetledi.
KIRKLARELİ 07.04.2021, 13:47
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dinamik denetim süreci kapsamında toplu denetim yerlerini denetledi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli, dinamik denetim süreci kapsamında, toplu tüketim yerlerinde Covid-19 tedbirlerine karşı alınan önlemleri yerinde inceleyerek, işletmelere bilgilendirmede bulundu.Aksoy, özellikle Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerin esnaf ve vatandaşlar tarafından uymaları konusunda uyardı.