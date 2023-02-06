Kırklareli’nde taşımalı eğitimde 1 gün ara

Kırklareli’nde olumsuz hava şartları sebebiyle Demirköy ve Kofçaz ilçesi ile Vize ilçesine bağlı Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde 6 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçelerimizin geneli ile Vize ilçesine bağlı Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde 6 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” dendi.

Ayrıca açıklamada o ilçelerde tüm kamu, kurum ve kuruluşlarda görevli olan engelli ve hamile personelin izinli sayılacağı belirtildi.