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Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kırklareli’nde tartışma kanlı bitti
Kırklareli’nde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayan kişi gözaltına alındı.
KIRKLARELİ 29.03.2022, 13:11
Kırklareli’nde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karahamza köyünde Ş.S. ile E.E.G. henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ş.S., av tüfeğiyle E.E.G.’yi yaraladı ve yanında bulunan köpeğini öldürdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri E.E.G.’nin kolundan yaralandığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.E.G. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Şüpheli Ş.S. ise jandarma ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan E.E.G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.