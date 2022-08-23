Kırklareli’nde ’tarımda koordinasyon’ toplantısı

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde ’tarımda koordinasyon’ toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü İl Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında, tarım toplantı salonunda ilçe ve şubelerde yapılan faaliyetlerle ilgili teknik personellerle toplantı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmasında TARSİM sigortaları konusunda yayım faaliyetlerinin arttırılması, köy ve saha ziyaretlerinin arttırılarak üreticilerin bilgilendirilmelerine devam edilmesine, bakanlığın "Sen Yeter ki Üret" temasına uygun verdiği desteklemelerin üreticilerle buluşması konularının çok önemli olduğunu ifade etti. Aksoy, "İl ve ilçelerimizde gerçekleşen faaliyetler, projeler ve etkinliklerle ilgili şube ve ilçe müdürlerimizle görüş alışverişinde bulunduk. İl ve ilçe müdürlüklerimize, yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.