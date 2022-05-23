Kırklareli’nde sosyal medya kullanıma karşı bilgilendirme yapıldı

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce sosyal medyanın bilinçli kullanımına yönelik "Ne kadar gerçek ne kadar sanal" konulu söyleşi düzenlendi.

Bağımlılıkla mücadele yılı çerçevesinde Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce sosyal medyanın bilinçli kullanımına yönelik "Ne kadar gerçek ne kadar sanal" konulu söyleşi düzenlendi. Kayalı Kampüsünde düzenlenen söyleşide Uzm. Dr. Can Tutuğ ve Halk Sağlığı Başkanımız Ayçin Uğur konuşmacı olarak yer aldı.