Kırklareli’nde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kırklareli’nde Regaip Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi’nde program düzenlendi.

Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırklareli Hızırbey Camisi’nde program düzenlendi. İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namız kılıp dua etti.