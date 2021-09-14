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Kırklareli’nde okul kantinleri denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda faaliyet gösteren kantinler denetlendi.

KIRKLARELİ 14.09.2021, 15:21
Kırklareli’nde okul kantinleri denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda faaliyet gösteren kantinler denetlendi.

Kırklareli’nde yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda faaliyet gösteren kantinler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından denetendi. Yapılan denetimlerde çocukların sağlığını tehdit edebilecek merdiven altı üretilen, açıkta veya menşei belirsiz ya da tarihi geçmiş ürün satışı olup olmadığı incelendi. Ruhsatların da denetlendiği uygulamada, eksiği görülen kantin işletmecileri uyarılıp, eksikleri en kısa sürede gidermeleri için süre verildi.

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