Kırklareli’nde öğrencilere trafik eğitimi

“Trafik Dedektifleri” projesi çerçevesinde Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesinde ilkokul öğrencilerine jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemerinin kullanımı, araçta güvenli yolculuk ve bisiklet kullanımı gibi konular anlatıldı.