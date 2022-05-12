Kırklareli’nde öğrencilere “Kariyer Olarak Jandarma” anlatıldı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere mesleği tanıttı.

Kırklareli Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği mesleki tanıtım faaliyetleri çerçevesinde jandarma teşkilatının görev ve sorumlulukları tanıtıldı. “Kariyer Olarak Jandarma” adlı etkinlikte jandarma saflarında subay ve astsubay olabilmek için hangi süreçleri izlemeleri gerektiği konusunda öğrenciler bilgilendirildi. Öğrencilerin özel talebi üzerine gerçekleştirilen faaliyetin son bölümünde öğrencilerin merak ettikleri sorular jandarma görevlileri tarafından cevaplandırıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisinden dolayı 1 ders saati planlanan etkinlik okul idaresinin de uygun görmesiyle 3 saatten fazla sürdü.