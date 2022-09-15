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Kırklareli’nde muhtarlar toplantısı yapıldı
Kırklareli’nde Eylül ayı Muhtarlar Toplantısı Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirildi.
KIRKLARELİ 15.09.2022, 16:01
Kırklareli’nde Eylül ayı Muhtarlar Toplantısı Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirildi.
Kırklareli’nde Eylül ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı. Vali Birol Ekici’nin başkanlığında, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarları ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.
Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeleri ile göçmenler konusundan bağımlılıkla mücadeleye, gıda israfından güvenlik çalışmalarına kadar birçok konuda bilgilendirmede bulunularak, muhtarların istekleri dinlendi.
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