Kırklareli’nde motosiklet denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerince kent merkezinde yapılan motosiklet denetiminde kuralları uymayan sürücülere toplamda 21 bin 22 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde çeşitli yerlerde motosiklet denetimi yaptı.

Yapılan denetimde 113 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen motosiklet sürücülerine toplamda 21 bin 22 Türk Lirası trafik cezası uygulanırken 3 motosiklet trafikten men edildi.