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Kırklareli’nde Miraç Kandili idrak edildi

Kırklareli’nde Miraç Kandili’nde eller semaya açıldı.

KIRKLARELİ 17.02.2023, 21:36
Kırklareli’nde Miraç Kandili idrak edildi

Kırklareli’nde Miraç Kandili’nde eller semaya açıldı.

Hızırbey Camisi’nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kandil sebebiyle vatandaşlar camilere akın etti.

İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

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