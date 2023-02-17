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Kırklareli’nde Miraç Kandili idrak edildi
Kırklareli’nde Miraç Kandili’nde eller semaya açıldı.
KIRKLARELİ 17.02.2023, 21:36
Kırklareli’nde Miraç Kandili’nde eller semaya açıldı.
Hızırbey Camisi’nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kandil sebebiyle vatandaşlar camilere akın etti.
İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namaz kılıp dua etti.