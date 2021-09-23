Kırklareli’nde meyve ve sebze üreticileri bilgilendirildi

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince meyve ve sebze üreticileri bilgilendirildi.

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karamesutlu köyünde çilek, marul, domates, biber ve patlıcan tarlalarında incelemelerde bulundu. Ekipler üreticilere meyve ve sebze hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Üreticileri bilgilendirmek için sahada olduklarını dile getiren Babaeski İlçe Müdürü İsmail Küçük, “Babaeski İlçemiz Karamesutlu köyündeki çiftçilerimizin çilek, marul, domates, biber ve patlıcan tarlaları kontrol edilerek teknik personel tarafından meyve-sebze hastalık ve zararlıları hakkında bilgi verildi. Üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar dileriz” dedi.