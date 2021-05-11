banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü
Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!

Kırklareli’nde meşe balı üreten üreticiler bilgilendiriliyor

Kırklareli’nde meşe balı üretimi yapan üreticilerin koloni kontrolleri yapılırken arı yetiştiricileri coğrafi işaret konusunda bilgilendiriliyor.

KIRKLARELİ 11.05.2021, 17:09
Kırklareli’nde meşe balı üreten üreticiler bilgilendiriliyor

Kırklareli’nde meşe balı üretimi yapan üreticilerin koloni kontrolleri yapılırken arı yetiştiricileri coğrafi işaret konusunda bilgilendiriliyor.

Coğrafi İşaret Tescili alan “Meşe Balı” üretimi yapan üreticilerinde koloni kontrolleri yapılırken arı yetiştiricileri coğrafi İşaret konusunda bilgilendiriliyor. Kırklareli’nin Vize İlçesine bağlı Balkaya Köyü ve Kıyıköy Beldesi arıcıları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ziyaret ederek, arıcılık ve Meşe Balı üretimi konularında eğitim çalışmaları yapıldı.
Yorumlar (0)
16°
açık