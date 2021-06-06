Kırklareli’nde LGS heyecanı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS heyecanı sabah saatlerinde başladı. Kendi tercih edecekleri liselere yerleşmek isteyen ortaokul öğrencileri, 09.30’da başlayan sınav öncesinde okulların önüne aileleriyle birlikte geldi. Kırklareli’nde sınavın yapılacağı okullara giren öğrenciler içeride, velileri ise dışarıda ter döktü.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) heyecanı yaşanıyor. Saat 09.30’da başlayan sınav öncesinde milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisi sınavın yapılacağı okullara gelerek sınav saatini beklemeye başladı. Sınava girecek öğrenciler kadar, onlara eşlik eden velileri de heyecanlıydı. Kırklareli’nde Atatürk Ortaokulu’na gelen öğrenciler sınav öncesi stres ve heyecanlarını arkadaşlarıyla konuşarak geçirmeye çalıştı.

İki oturum halinde düzenlenecek sınava verilecek arada öğrencilerin bahçeyi rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için veliler, okul bahçelerinin dışına bekletildi. Görevlilerin sınav güvenliği için oldukça titiz davrandıkları görüldü.