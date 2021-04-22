Kırklareli’nde lavanta tarlaları ve bağlar incelendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy lavanta tarlaları ve bağlarda incelemelerde bulundu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, lavanta tarlalarında ve Ahmetçe köyünde bulunan bağlarda incelemelerde bulundu. Aksoy, lavanta yetiştiriciliğinin her geçen yıl arttığını belirterek, elde edilen gelirin yanında kenttin kırsal turizminin gelişmesine de önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Aksoy, “Lavanta bitkisi özellikle katma değeri yüksek bir ürün. Lavanta hem üreticilere hem de ekili oldukları bölgelere turizm açısından katkı sağlamaktadır, aynı zamanda kıraç alanları sevmektedir. Kıraç araziler lavanta ile değerlendirilmeli. Böylelikle kıraç arazilerimiz de değerlendirilmiş olacaktır” dedi.

İl Müdürü Mehmet Aksoy, kente değer katan ve katma değeri yüksek ürünler üreten işletmelere her türlü desteği vereceklerini belirtti.