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Kırklareli’nde lavanta bahçeleri incelendi
Kırklareli’nde "Lavanta Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında üretim yapan üreticilerin bahçeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelendi.
KIRKLARELİ 08.06.2021, 11:05
Kırklareli’nde "Lavanta Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında üretim yapan üreticilerin bahçeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelendi.
Kofçaz ilçesinde, 2021 yılında İl Özel İdaresi desteğiyle 3 köyde hayata geçirilen "Lavanta Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında lavanta üreten üreticilerin bahçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli incelemelerde bulundu.Gerçekleşen incelemelerde üreticilerin lavanta bitkisinin yetiştiriciliği, bakımı ve yabancı ot mücadelesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.