Kırklareli’nde KKKA’ya karşı mücadele

Tarım ve Orman Bakanlığı projeli Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) mücadelesi kapsamında Kırklareli’nin Üsküp beldesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce büyükbaş hayvanlara uygulanması amacıyla besicilere ilaç dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı projeli Kırım Kongo Kanamalı Ateşi mücadelesi kapsamında sığırlarda kene mücadelesi başlangıç programı, Kırklareli’nin Üsküp beldesinde Vali Osman Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ve ilgili STK başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşti.

Vali Osman Bilgin KKKA hastalığına karşı vatandaşların da tedbirli olması konusunda uyardı. Kadın yetiştiricilerin üretimin her alanında yer almasından mutluluk duyduğunu dile getiren Bilgin, bireysel korunma tedbirleri kapsamında tarla, bahçe ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren tüm üreticilerin sahada kene yönünden vücutlarını kontrol etmesinin önemini vurguladı.

Proje kapsamında 53 köy ve bir beldenin ilaçlanacağını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “Proje kapsamında riskli olarak belirlenen 1 belde ve 53 köyde toplam 17 bin 315 büyükbaş hayvana flumetrin etken maddeli ve sırt bölgesinden dökülerek uygulanan ektoparaziter ilaçların yetiştiricilere dağıtımı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerin kontrolünde gerçekleştirilecek” dedi.

Konuşmaların ardından besicilere ilaçlar dağıtıldı.