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Kırklareli’nde “Kış Ortası Su Kuşu Sayımları” yapıldı
Kırklareli Demirköy ilçesinde “Kış Ortası Su Kuşu Sayımları” yapıldı.
KIRKLARELİ 16.01.2021, 17:42
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Kırklareli Demirköy ilçesinde “Kış Ortası Su Kuşu Sayımları” yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, Kırklareli Şube Müdürlüğü teknik ekipleri ve Sivil Toplum kuruluşlarından kuş gözlemcilerinin katılımı ile İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nda “Kış Ortası Su Kuşu Sayımları” gerçekleşti.Gerçekleşen sayım sonrası Kırklareli Şube Müdürlüğü ekiplerinden gelen açıklamaya göre, yılın belirli zamanlarında sayım yaptıklarını, sayım için hazırlanan raporun en yakın sürede kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.
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