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Kırklareli’nde karaca avcılarına 24 bin 296 TL ceza

Kırklareli’nde usulsüz avlanan 2 kişiye 24 bin 296 TL ceza kesildi.

KIRKLARELİ 10.12.2020, 13:01
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Kırklareli’nde karaca avcılarına 24 bin 296 TL ceza

Kırklareli’nde usulsüz avlanan 2 kişiye 24 bin 296 TL ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan bir ihbar üzerine yapılan araştırmalarda 2 kişi, usulsüz olarak avladıkları 4 adet karaca ile yakalandı. Yakalanan avcılar hakkında toplam bin 884 TL idari yaptırım ve 24 bin 296 TL tazminat cezası uygulandı.
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