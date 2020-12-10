Kırklareli’nde karaca avcılarına 24 bin 296 TL ceza

Kırklareli’nde usulsüz avlanan 2 kişiye 24 bin 296 TL ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan bir ihbar üzerine yapılan araştırmalarda 2 kişi, usulsüz olarak avladıkları 4 adet karaca ile yakalandı. Yakalanan avcılar hakkında toplam bin 884 TL idari yaptırım ve 24 bin 296 TL tazminat cezası uygulandı.