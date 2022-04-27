Kırklareli’nde Kadir Gecesi dualar ile idrak edildi

Kadir Gecesi’nde tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli’nde de camiler dolup taştı.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi sebebiyle vatandaşlar başta bu gün ibadete açılan Ulu Camisi olmak üzere kentte bulunan bütün camilere akın etti. Genç yaşlı, kadın erkek demeden camileri tıka basa dolduran vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuyup namaz kılarak Allah’tan af diledi. İl Müftüsü Aydın Yığman, Kadir Gecesi önemine ilişkin vaaz verdi.