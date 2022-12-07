Kırklareli’nde "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" uygulaması: 22 kişi hakkında işlem yapıldı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" uygulamasında 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Vize ilçesine bağlı bir belde ve 3 köyde "kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele" uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 632 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması ve 275 aracın kontrol edildiği uygulamada 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 hilti, jeneratör, detektör, su pompası ve çok sayıda kazma, kürek ele geçirildi.

Uygulamada 14 kişi hakkında adli işlem, 8 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.