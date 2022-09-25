Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine ve Kızılağaç köyünde kaçak kazı yapıldığı bilginsine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan Kıyıköy beldesinde K.T.’yi, Kızılağaç köyünde ise Y.K., M.A., ve E.T.’yi ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şüphelilere Kırklareli Valiliğince yangınlar konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması dolayısıyla Kabahatler Kanunu kapsamında "emre aykırı davranış" suçundan kişi başı 581 lira cezai işlem uygulandı