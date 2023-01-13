Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çukurpınar köyü ile Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce iki ayrı bölgelerde yapılan kontrolde H.S., S.S., H.Y., A.K. ve Ş.M. kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.