Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağl Aksicim köyü Ceneviz Mağarası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Ü.T, E.O. ve A.B’yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.