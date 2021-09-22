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Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

KIRKLARELİ 22.09.2021, 17:31
Kırklareli’nde izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Meleşkoru Mağaraları ile Kurgula mevkilerinde yaptığı çalışmada 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken 6 şüpheli gözaltına alındı.

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