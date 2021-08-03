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Kırklareli’nde iş yeri çatısında yangın

Kırklareli’nde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KIRKLARELİ 03.08.2021, 17:43
Kırklareli’nde iş yeri çatısında yangın

Kırklareli’nde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan belediye dükkanlarında bir iş yerinin çatısından duman geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çatıdaki yangını söndürdü.

Çatıda hasar oluşurken, yangının bacadan çıktığı tespit edildi.
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