Kırklareli’nde içme suyu sondaj çalışmaları devam ediyor

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından Vize ilçesinde içeme suyu sondaj çalışmaları sürüyor.

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından Vize ilçesine bağlı Çövenli köyündeki içeme suyu sondaj çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, yapılan çalışmanın başarıyla sonuçlanacağını ifade etti.