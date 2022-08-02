Kırklareli’nde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Kırklareli’nde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Karakoç köyünde T.M. bağ evinden 80 beton direk ile 400 metre kafes tel çalındığını fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince yapılan araştırmada O.S’yi yakaladı.

Evden 16 çeyrek altın çaldı

Ayrıca Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde G.D. evinin kapısının açık olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri geldi. Ekipler kapının sert bir cisimle açıldığını tespit etti. Evde yapılan araştırmada 16 küçük altın çalındığı belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.